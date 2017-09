Incêndio atinge farmácia de hospital municipal de Paragominas

Atendimento já foi normalizado, mas o estoque de remédios e materiais de curativo ficou comprometido. IML investiga as causas do incêndio.

Em Paragominas, sudeste do Pará, um incêndio atingiu o depósito de uma farmácia do Hospital Municipal neste final de semana. Pacientes foram retirados às pressas e transferidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Até agora não se sabe as causas do acidente. Na manhã desta segunda-feira (4), peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves estiveram no local e fizeram a pericia. Também foi dia de muita limpeza para organizar a área que foi atingida pelo fogo. O atendimento no hospital foi normalizado.

As equipes de limpeza urbana de Paragominas retiraram muito entulho do local incêndio. Segundo o servidor público Aroldo dos Santos, possivelmente algumas partes do prédio vão ter que ser demolidas, pois não há como recuperar.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Belém deve chegar nesta terça-feira (5) para fazer uma análise técnica do local. Segundo a Superintendência Técnica do hospital, inda na noite deste domingo os funcionários voltaram à rotina de trabalho e o atendimento ao público foi normalizado. Os pacientes transferidos para a UPA retornaram durante a manhã.

Apesar do susto, a dona de casa Lucilene dos Santos, grávida de sete meses, foi ao hospital na manhã desta segunda-feira e conseguiu atendimento médico. “Tudo tranquilo… Fui atendida e estou voltando para casa bem”, disse.

O fogo consumiu quase todo o estoque de materiais de curativos e medicamentos. Alguns funcionários e populares conseguiram retirar algumas caixas que estavam no depósito. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para conseguir pagar as chamas.

