Incêndio atinge hospital de Paragominas neste domingo

Um incêndio atingiu o armazenamento de remédios do Hospital Municipal de Paragominas no final da tarde deste domingo (03). O hospital fica no centro da cidade. Não há registros de feridos até o momento.

O fogo começou por volta das 18h. Segundo informações apuradas pelos agentes do Corpo de Bombeiros no local, um curto-circuito na central de ar do depósito teria sido a causa do incêndio.

Muitas das drogas que estavam no local tinham componentes inflamáveis, o que segundo os Bombeiros teria colaborado para as chamas se espalharem.

Todos os pacientes que estavam internados próximo ao local foram transferidos para a Casa de Saúde e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.

Os Bombeiros levaram cerca de uma hora e meia para controlar as chamas.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

