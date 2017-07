Incêndio atinge propriedade rural às margens da PA-415, próximo a Altamira

As chamas se alastraram rapidamente pelo capim e uma nuvem densa de fumaça se espalhou pela área.

Um incêndio atingiu uma área de pastagem de uma propriedade rural, às margens da PA-415 na terça-feira (11), em próximo à cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. As chamas se alastraram rapidamente pelo capim e uma nuvem densa de fumaça se espalhou pela área próxima.

As labaredas também atingiram algumas árvores que estavam no meio do pasto e avançaram pela cerca até chegar ao matagal que fica na lateral da pista.

Incêndios como esse são comuns próximos à área urbana do município, nessa época do ano, o que coloca em risco a visibilidade dos motoristas que trafegam pela rodovia estadual. Tem chovido pouco em Altamira neste mês de julho e as temperaturas tem se mantido em altas

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...