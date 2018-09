Incêndio atinge propriedade rural e fumaça se alastra para residências no município de Paragominas

Apesar do fogo não oferecer risco de atingir as casas, a fumaça invadiu um residencial onde moram cerca de mil famílias.

Um incêndio ontem em Paragominas atingiu centenas de famílias

Os moradores do município de Paragominas, sudeste do Pará continuam sendo prejudicados pelo focos de incêndio que atingem a região. Na tarde de quarta-feira (19) centenas de famílias foram afetadas pela fumaça e fuligem que se espalhou na cidade, após uma queimada em área de mata.

O incêndio atingiu uma propriedade rural localizada no bairro Promissão. Segundo os moradores, o fogo começou por volta das 9h da manhã e por conta da vegetação seca, o fogo se alastrou rapidamente. Apesar do fogo não oferecer risco de atingir as casas, a fumaça invadiu um residencial onde moram cerca mil famílias.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e trabalharam cerca de três horas contendo as chamas. Segundo eles, o município tem um período de estiagem muito longo, o que facilita os focos de incêndio.

“Não bote fogo em folha, lixo e em terrenos baldios. Não é assim que se limpa o terreno, porque você vai causar um sério dano ambiental e problemas de saúde para os moradores”, alertou o sargento do CB.

