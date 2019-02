Incêndio atinge usina de Belo Monte no PA

Incêndio atinge área da usina de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no Pará (Foto:ReproduçãoG1)

De acordo com a Norte Energia, responsável pelo empreendimento, não houve vítimas, apenas danos materiais.

Um incêndio foi registrado nesta segunda-feira (11) dentro da área da usina de Belo Monte, localizada em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou pelo almoxarifado. As causas ainda estão sendo levantadas. De acordo com a Norte Energia, responsável pelo empreendimento, não houve vítimas.

Imagens, veja nos vídeos, mostram a enorme coluna de fumaça escura que assustou os funcionários. De acordo com o Governo do Estado, a brigada de incêndio da Norte Energia não foi suficiente para controlar as chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito por volta das 17h40. Equipes de Altamira se deslocaram até Vitória do Xingu, distante cerca de 50 km. Foram deslocados 17 militares e duas viaturas, com suporte incluindo carros pipas e água para combater o incêndio.

Em nota, a Norte Energia informou que “por medida de segurança, todos os trabalhadores foram retirados do local”. Ainda segundo o consórcio construtor, não houve vítimas e os danos foram somente materiais.

