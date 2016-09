Incêndio consumiu totalmente casa de um dos pioneiros em Alvorada da Amazônia

Pissula e família, pioneiros residentes na comunidade de Alvorada da Amazônia teve sua casa incendiada na tarde deste sábado(17/09), por volta das 16 horas. A casa localizada próximo ao Tiro de Laço, foi consumida totalmente pelas chamas. Um fonte em Alvorada, informou que a família chegou em casa quando as chamas já estavam começando consumir a casa, só teria dado tempo de salvar o carro, tirando-o da garagem a tempo. Mas infelizmente não foi possível tirar nada dos demais pertences, inclusive roupas, documentos e objetos de valor. Segundo postagem nas redes sociais, felizmente ninguém ficou ferido, e o incêndio pode ter começado devido a curto circuito causado por raios, trovões e ventania que estava acontecendo na comunidade naquele momento. Mas as autoridades não confirmam essa informação, sem antes serem feitas perícias para ser descoberta a causa do incêndio.

