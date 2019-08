Incêndio de grande proporção atinge milharal e canavial em fazendas em Campo Novo do Parecis (MT)

Por Denise Soares, G1 MT 17/08/2019 15h04 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com os bombeiros, uma força-tarefa, entre os bombeiros, prefeitura e fazendeiros, tentou controlar o fogo, que foi controlado no começo da tarde.

Um incêndio de grande proporção atingiu fazendas na manhã deste sábado (17) no município de Campo Novo do Parecis, a 397 mk de Cuiabá. Segundo o comando do Corpo de Bombeiros da cidade, o fogo, ainda de causas desconhecidas, começou em um milharal, na palhada seca de milho, e se alastrou até um canavial.

