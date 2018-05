Incêndio de grande proporção destrói loja em São Bernardo do Campo

Não há feridos.

Um incêndio de grande proporção destruiu a loja da rede Armarinhos Fernando no centro de São Bernardo do Campo (Grande SP), na madrugada desta quarta-feira (23). Não houve feridos.

O fogo começou por volta das 3h na loja localizada na rua Santa Filomena. Ao menos 19 equipes do Corpo de Bombeiros, totalizando 53 homens, foram enviadas ao local para combater o incêndio.

Os bombeiros se dividiram em duas frentes de combate ao fogo, uma na rua Santa Filomena e outra na rua Marechal Deodoro.

Por volta das 6h, o fogo estava confinado e sem risco de atingir imóveis vizinhos. Mas o trabalho dos bombeiros estava longe de terminar.

Com o incêndio, houve colapso estrutural parcial do segundo pavimento do imóvel, o que obrigou os bombeiros a fazer o combate às chamas do lado externo. Um helicóptero também auxiliou as equipes jogando água para apagar as labaredas.

Por segurança, foram bloqueadas a avenida Prestes Maia e as ruas Marechal Deodoro, Santa Filomena, Américo Brasiliense e Alameda Glória

As causas do incêndio serão investigadas, segundo os bombeiros.

OUTRO INCÊNDIO

Duas pessoas ficaram feridas no incêndio em um apartamento na região de Perdizes, zona oeste de São Paulo, na noite desta terça (22).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 21h30 no apartamento na avenida Sumaré.

Doze equipes dos bombeiros trabalharam no combate ao fogo, que foi extinto por volta das 23h30.

Duas pessoas com queimaduras no rosto foram levadas ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde dos feridos não foi informado.

Fonte: FOLHAPRESS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...