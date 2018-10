Incêndio de grande proporção é registrado em Altamira

A fumaça se espalhou pelas estradas causando pouca visibilidade para o motorista que trafegou pelo local — Foto: Reprodução/TV Liberal

O fogo iniciou em uma propriedade localizada no bairro da Cidade Nova. As chamas se espalharam rapidamente.

Um incêndio de grandes proporções foi registrado durante este final de semana, no município de Altamira, sudoeste do Pará. O fogo iniciou em uma propriedade localizada no bairro da Cidade Nova. As chamas se espalharam rapidamente. Ninguém ficou ferido.

Por conta do incêndio, uma densa fumaça avançou para a pista, causando dificuldade para os motoristas que trafegaram pelo local.

Por:G1 PA

