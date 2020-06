Incêndio de grandes proporções destrói 12 ônibus na Terra Firme

Cerca de 14 veículos foram atingidos pelas chamas durante a madrugada: 12 foram completamente destruídos (Foto:Igor Mota / O Liberal)

Fogo começou 1h30 da madrugada deste domingo, em uma garagem do bairro

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na madrugada deste domingo (31), em uma garagem de ônibus situada no bairro da Terra Firme, em Belém. Era por volta de 1h30 quando o fogo começou a se alastrar rapidamente pela garagem da linha Canudos, situada na avenida Celso Malcher, ente ruas São Domingos e São Luís.

Veja ao Vídeo:

Em poucos minutos, as chamas já haviam consumido vários veículos de transporte coletivo. Não houve vítimas, mas as perdas materiais foram grandes. Diversos veículos tiveram perda total.

Os bombeiros foram acionados e várias guarnições foram enviadas ao local para conter o fogo. O incêndio foi isolado na garagem e não atingiu nenhuma residência próxima, mas as chamas se projetaram vários metros para o alto e foram vistas à distância, em bairros vizinhos como o Guamá.

Ônibus ficaram destruídos (Foto:via redes sociais)

As explosões também puderam ser ouvidas em toda a localidade e assustaram os moradores, que correram para a rua. No total, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP), 14 veículos foram atingidos, 12 deles com perda total e dois com cerca de 30% de danos.

O fogo foi extinto ainda de madrugada. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.

Ainda não se sabe o motivo do incêndio (Foto:Igor Mota / O Liberal)

Por:Redação Integrada

