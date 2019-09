Incêndio destrói área de 900 mil metros quadrados no Distrito Federal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Corpo de Bombeiros, Força Aérea Brasileira (FAB) e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) atenderam a ocorrência. Doze viaturas e um avião foram enviados para a operação de combate, que só encerrou horas depois e com auxílio de um avião que jogou água no local.

(Foto:Reprodução/Corpo de Bombeiros do DF)-Quase 900 mil metros quadrados de vegetação foram destruídos, nesta terça-feira (3), no Distrito Federal. A ocorrência, na região do Cerrado, foi em Santa Maria.

