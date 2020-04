Incêndio destrói casa em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Corpo de Bombeiros demorou uma hora para conseguir controlar as chamas

Um incêndio destruiu completamente uma casa no bairro Vitória Régia, em Itaituba, na madrugada desta quarta-feira (01). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e atendeu a ocorrência por meio do 7º Grupamento.

Assim que chegaram ao local, os militares fizeram o isolamento da área para evitar que as chamas se propagassem a outros imóveis das proximidades. A casa foco do incêndio já havia sido destruída por completo. Não havia ninguém no imóvel e não houve vítimas.

Após uma hora de trabalho do CBMPA, as chamas foram controladas e foi feito o rescaldo. O imóvel teve perda total.

As causas do incêndio serão apuradas e divulgadas após a conclusão do laudo pericial, que tem previsão de ser finalizado entre 20 e 30 dias.

