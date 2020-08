Incêndio destrói casa em Santarém e assusta moradores

(Foto:Reprodução Whatsapp) – Fogo iniciou por volta das 16h30 do sábado (15) e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que suspeita de um curto-circuito; ninguém ficou ferido

O incêndio destruiu uma residência localizada na avenida Mendonça Furtado, ao lado do prédio da Justiça Eleitoral, no bairro Aparecida, em Santarém, oeste do Pará. Segundo os Bombeiros, que debelaram o fogo horas, pelo menos três cômodos tiveram perda total: sala, pátio e cozinha. Duas pessoas estavam na casa no momento da ocorrência, mas escaparam ilesas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente. A suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado as chamas. Um dos cômodos da residência guardava materiais de fácil combustão, como fogos de artifício, o que facilitou a propagação do fogo e assustou moradores da vizinhança por conta das explosões que ocorreram dentro da casa.

De acordo com informações preliminares, a casa pertence ao coordenador da Comissão do Círio em Santarém, Gilberto Dinelli. Inclusive, um fato curioso que chamou a atenção de quem acompanhava o desenrolar do caso, foi que após o rescaldo feito pelos bombeiros, foi retirada de dentro da residência, intacta, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, que estava em um dos quarto da casa.

Uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, que estava em um dos quarto da casa, foi retirada pelos Bombeiros intacta (Ascom CBM)

Uma foto tirada do cômodo mostra a cama do quarto e o lençol sem nenhum vestígio das chamas. Ao ser retirada de dentro da casa, a imagem da padroeira foi aplaudida por pessoas que ainda acompanhavam ao trabalho dos bombeiros.

