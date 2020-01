Incêndio destrói cinco casas no bairro de Fátima, em Belém

(Foto:Reprodução) – Ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (10)

Um incêndio de grandes proporções destruiu cinco residências na madrugada desta sexta-feira (10), no bairro de Fátima, em Belém. Segundo testemunhas, o fogo teria começado por volta de 3h, em uma vila de casas situada na rua Diogo Moia.

O incêndio só foi controlado no começo da manhã. Não houve vítimas, mas as perdas materiais foram grandes. Nesta manhã, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) foram até o local do incêndio fazer o rescaldo e resfriamento das residências atingidas.

As causas da ocorrência ainda estão sendo investigadas pelos bombeiros.

