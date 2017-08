Incêndio destrói pátio de madeireira desativada em Novo Progresso

Um incêndio destruiu o pátio de uma serraria desativada no Setor Industrial de Novo Progresso.

Uma madeireira desativada (antiga Inemart) localizada no bairro Industrial, na cidade de Novo Progresso, teve boa parte do pátio destruído em um incêndio nas primeiras horas da tarde deste sábado (19).

Como não existe o Corpo de Bombeiros na cidade, foi acionado os caminhões pipa da prefeitura em um trabalho rápido e eficiente controlaram o incêndio que por pouco não evadiu as residências próximas ao local.

A empresa está desativada, mas existia um depósito de madeira no pátio – ficaram totalmente destruídos. Os combatentes do caminhão pipa conseguiram evitar que o fogo se alastrasse até as residências próximas no pátio da empresa.

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato via WhatsApp com responsável pela empresa, que informou da origem do fogo; conforme repassou alguém colocou fogo em um lixo próximo a serraria as margens da estrada e com o vento forte o fogo se alastrou sem controle, atingindo o pátio da madeireira desativa. O prejuízo ainda não foi avaliado, informou.

Da Redação Jornal Folha do Progresso (Fotos: Denis Macedo Facebook)

