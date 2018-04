Incêndio destrói residências no Crepurizinho

Crepurizinho foi alvo de incêndio, as chamas destruíram, residências e comercio, outros estabelecimentos foram ameaçados pelo fogo no distrito de Itaituba

O incêndio iniciou por volta das 01h30 da madrugada deste domingo (21). Moradores utilizaram uma escavadeira hidráulica para impedir que outras residências fossem atingidas.

Conforme publicou o Giro Portal, o incêndio iniciou em um hotel, destruiu outras duas residências da comunidade de Crepurizinho, região garimpeira de Itaituba.

Ainda segundo informações, as chamas só foram contidas por volta das 04h00mn da madrugada. As causas do incêndio ainda não foram informadas, felizmente, não houve vítimas.

“Tá pegando fogo moço, no Crepuri, no Hotel da Salete, é fogo demais, é fogo!” Disse um homem que testemunhava o incêndio.

Foto:Hotel e duas residências destruídas por incêndio

Por Redação Jornal folha do Progresso com informações e fotos do Portal Giro

