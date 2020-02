Incêndio destrói supermercado Castanha em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do incêndio ainda não foi identificada.

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – O supermercado Castanha na Avenida João Atilis, no bairro Jardim Planalto ,em Novo Progresso, pegou fogo na noite desta terça-feira (04).

