Incêndio é registrado em parque de Monte Alegre; equipes de Santarém são deslocadas para ajudar na contenção do fogo

(Foto:Reprodução) – Focos de incêndio foram registrados em Serra da Lua, sítio arqueológico localizado no Parque Estadual de Monte Alegre. O fogo teria iniciado no sábado, dia 5, continuando até o momento. Segundo o Ideflor-Bio, brigadistas voluntários trabalham para acabar com o fogo.

De acordo com o Ideflor-Bio, parte do incêndio que estava na área conhecida como Serra da Lua foi contida. No entanto, outros locais, como a intitulada Pedra do Sol, ainda segue pegando fogo.

Uma equipe do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4ºGBM) de Santarém foi mandada para Monte Alegre para ajudar no combate ao fogo. Será feito um levantamento da área atingida, para saber a dimensão do alcance das chamas.

No início da tarde deste domingo, um segundo grupo de militares foi deslocado de Santarém, levando mais equipamentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo está em progressão mais lenta, já que está contra o vento, o que favorece a ação das equipes de combate.

O Parque Estadual de Monte Alegre cobre uma região montanhosa ao norte do rio Amazonas. É conhecida por suas cavernas e pinturas rupestres pré-históricas, entre os restos arqueológicos mais antigos da região amazônica.

