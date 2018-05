Incêndio em garagem destrói ônibus em Ananindeua

Pelo menos quatro ônibus que rodam na Grande Belém foram completamente destruídos por um incêndio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (21). Os veículos estavam estacionados na garagem da empresa Fênix Transportes, no conjunto Cidade Nova II, em Ananindeua, quando foram consumidos pelas chamas.

O incidente ocorreu por volta das 2h. O caso foi notado por moradores da área, que notaram a luz do fogo e a quantidade de fumaça saindo da garagem. Funcionários do local também perceberam o incêndio e acionaram o Corpo de Bombeiros.

“Eu ouvi só um grande estalo, pensei que alguém estivesse quebrando as telhas, mas quando fui ver, os ônibus já estavam pegando fogo, ainda consegui afastar 3 ônibus, mas os outros foi perda total, pelo que eu vi começou na parte da frente de um dos ônibus, e foi muito rápido. Graças a Deus não me feri e nem ninguém saiu ferido”, relatou Naldinho Pantoja, funcionário da empresa.

Foram necessárias três guarnições do Corpo de Bombeiros para controlar a situação. “Quando chegamos, quatro veículos estavam pegando fogo, e uma guarnição do Mangueirão já estava dando o primeiro combate. Demos apoio e conseguimos controlar as chamas rapidamente”, afirmou o tentente Militão, do Bombeiros. “Dentro percebemos que do coletivo tem bastante material de alta combustão como fibra, plástico, borracha além do tanque de combustível, o que pode ter facilitado no aumento das chamas, mas graças a Deus não há vítimas”.

Uma perícia será feita no local do incêndio. O laudo deverá ser entregue em torno de 30 dias.

