Incêndio em vegetação assusta moradores no bairro Bela Vista em Novo Progresso

(Foto:Facebook) – Chamas se espalham rapidamente pela vegetação seca. Causas ainda serão investigadas Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área verde no Bairro Bela Vista e Juscelândia, em Novo Progresso. O incêndio começou no final da tarde desta segunda-feira (29), grandes labaredas puderam ser vistas próximas aos imóveis, durante a noite. Uma cortina de fumaça tomou o céu da cidade e assustou moradores. O fogo ameaçou residências em torno e a sede do Sintep/NP.

