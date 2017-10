Incêndio na Chapada dos Veadeiros já consumiu quase 15% do parque

Ao todo, mais de 200 pessoas estão envolvidas na força-tarefa organizada para combater as chamas no local

O incêndio que atinge há seis dias o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros já consumiu 35 mil hectares da unidade que é considerada Patrimônio Natural da Humanidade, segundo informou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A área corresponde a quase 15% dos 240 mil hectares da unidade. A visitação está suspensa.

Ao todo, mais de 200 pessoas estão envolvidas na força-tarefa organizada para combater as chamas, que iniciaram na última terça-feira (17).

Entre elas estão voluntários e integrantes do ICMbio, Grupo Ambientalista do Torto (GAT), Corpo de Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Prefeitura de Alto Paraíso.

Visitação suspensa

A unidade de conservação, que é uma das mais importantes do Cerrado, é o habitat de várias espécies em extinção ou que só existem no local, como o lobo-guará e a onça pintada. Por questão de segurança, a visitação ao parque está suspensa por tempo indeterminado desde quarta-feira (18).

“Fechamos o parque para visitação até que o fogo esteja controlado e não haja mais risco para os visitantes porque com o fogo fora de controle teríamos de fazer uma evacuação sem saber onde exatamente as pessoas estavam”, explicou Berlinck.

Chapada dos Veadeiros

Neste ano, o presidente Michel Temer (PMDB) assinou um decreto que ampliou a área total do parque. Com isso, a extensão da unidade de conservação passou de 65 mil para 240 mil hectares.

Anteriormente, o parque abrangia as cidades de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante e Colinas do Sul. Com a mudança, outros três municípios também foram incluídos: Teresina de Goiás, Nova Roma e São João D’Aliança.

