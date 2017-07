Incêndio obriga 10 mil pessoas deixarem casas na França

A França pediu ajuda aos países vizinhos para conter o incêndio que atinge uma região cuja a população dobra nesta época do ano por causa das férias de verão no hemisfério norte.

Dez mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas no departamento de Var, no sul da França, entre a noite de terça (25) e a madrugada desta quarta-feira (26), de acordo com o jornal “Le Monde”. Cerca de 540 bombeiros foram mobilizados.

