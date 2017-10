Incerteza de produtividade e patamares de preços trazem alerta para safra de soja em MT, diz Imea

O fator climático vem refletindo no ritmo a campo da safra 2017/18 no Estado. No entanto, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), não é apenas isso que vem trazendo preocupações ao produtor, “uma vez que os preços para o próximo ano não estão tão atrativos”.

Segundo o instituto, atualmente a paridade para março de 2018 encontra-se em R$ 56,81/sc, e, “apesar de estar acima do custo variável, de R$ 51,71/sc, apresenta-se abaixo do custo total da safra e é também inferior aos patamares registrados no mesmo período do ano passado”. O Imea cita ainda que o processo de semeadura ainda está reduzido e há incertezas com relação ao desenvolvimento das lavouras da nova safra, sendo que “qualquer impacto negativo à produtividade da nova safra poderá refletir diretamente no bolso do produtor”.

Para os analistas do Imea, apesar dos custos menores para a safra 2017/18, “as incertezas em torno da produtividade e os patamares pouco animadores de preço trazem um sinal de alerta para esta safra”.

Fonte: Só Notícias/Agronotícias.

