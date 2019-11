Inconformado com o fim do relacionamento, homem agride mulher com socos e foge

Homem agride mulher e foge em seguida; suspeito responde por feminicídio (Foto:WhatsApp )

Outro caso de violência doméstica contra a mulher foi registrado no inicio da madrugada deste dia 15 de Novembro de 2019, na cidade de Altamira.

A vítima foi encaminhada para o Hospital. De acordo com o registro policial, ela separou do agressor há seis meses e o homem não aceita o fim do relacionamento. O homem está sendo procurado pela Polícia Civil.

Entenda o caso

Uma mulher identificada como ELOITA FERREIRA DA COSTA, 53 anos, foi agredida com golpes de soco pelo seu namorado que não aceitou o fim do relacionamento amoroso existente a seis meses entre os dois. O caso foi registrado no dia 16 de Novembro na Delegacia de Policia (violência contra mulher) na 11ª RISP em Altamira. De acordo com informações do BO [Boletim de Ocorrência] 049/2019 o acusado identificado por JOSILDO SOUZA SILVA, 44 anos, adentrou a residência da vitima localizada no Residencial Jardim Primavera, no Bairro Boa Esperança, na cidade de Altamira-PA, por volta das 00h00mn do dia 16/11, embriagado , motivado para reatar o relacionamento, por não aceitar o fim da relação o acusado passou agredir a vitima com socos no rosto, após as agressões se evadiu do local e tem destino ignorado.

A Policia adotou medidas preventivas em favor da vitima, caso alguém saiba do paradeiros de “JOSILDO SOUZA SILVA“, favor avisar a policia mais próxima.

