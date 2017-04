Incra delimita território quilombola de 12 mil hectares em Óbidos, PA

Os moradores do Ariramba são, em grande parte, descendentes de famílias de comunidades do Rio Cuminá, que foram integradas ao território quilombola do Erepecuru.

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (3), traz o resumo do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do território quilombola Ariramba, localizado no município de Óbidos, no oeste do Pará. Na área de 12.496 hectares, foram identificadas 27 famílias remanescentes de quilombos.

A publicação do RTID que é de responsabilidade da Superintendência Regional do Incra no Oeste do Pará, tem anuência da presidência do órgão e leva a assinatura do superintendente regional, Rogério Zardo.

O RTID propõe a demarcação do território com base nas áreas de moradia, nas terras reservadas à execução das atividades produtivas e nos espaços de uso comum, deslocamentos, lazer, manifestações religiosas e culturais tradicionais.

O documento aborda informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, históricas e antropológicas, obtidas em campo e perante a instituições públicas e privadas.

O território Ariramba

O acesso ao território se dá apenas por meio fluvial. Conta com uma grande rede de igarapés, que servem para deslocamentos internos, o desenvolvimento de atividades produtivas e o bem-estar das famílias.

A pesca e a agricultura são as principais atividades praticadas na comunidade. Na agricultura, destaca-se o cultivo de mandioca, banana, milho e cará. A produção de banana é voltada para a comercialização. Já a mandioca e o cará, em sua maioria, são destinados para o consumo familiar.

