Incra disponibiliza Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) a partir desta segunda-feira (02) pela internet

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) informa que, a partir desta segunda-feira (2), já está disponível o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do exercício de 2019.

Para emiti-lo, os proprietários os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóvel rural, deverão acessar pelo endereço eletrônico:

Emissão do CCIR: http://sncr.serpro.gov.br/ccir/emissao.

Outro canal onde pode ser acessado é no próprio Portal do Cadastro Rural: www.cadastrorural.gov.br. Ainda há o aplicativo SNCR-Mobile, disponível para IOS ou Android, que pode ser adquirido na Declaração de Cadastro Rural (CDR), no endereço: https://sncr.serpro.gov.br/dcr.

Caso não consiga acesso pela internet, o detentor do domínio do imóvel rural não precisa se deslocar até as sedes do Incra nas capitais, ele pode fazê-lo através Unidades Municipais de Cadastro (UMC) em todo âmbito do território nacional.

CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL

O CCIR é um documento fornecido pelo INCRA e constitui prova do cadastro do imóvel rural. Embora ele não sirva de prova de propriedade ou de direitos a ele, é indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou judicial, sendo considerado nula essas sem sua apresentação, conforme a legislação vigente.

