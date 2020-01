Incra e prefeitura constroem 16 pontes em estradas de assentamento no Oeste do Pará

Parceria entre a Superintendência Regional do Incra no Oeste do Pará, por meio da Unidade Avançada de Altamira, e a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio viabiliza a construção de 16 pontes em estradas vicinais que dão acesso ao Projeto de Assentamento Ressaca.

As estruturas construídas têm ao todo 215 metros de extensão – sendo 168 metros de pontes e 47 metros de pontilhões -, e foram inauguradas nesta segunda-feira (13), com a presença de assentados, do chefe da Unidade Avançada de Altamira, Almir Uchoa, e o prefeito de Senador José Porfírio, Dirceu Biancardi, que destacou a inauguração como uma evolução para a região.