Incra empossa novo chefe de Unidade Especial de Altamira (PA)

Andrei Castro assina termo de posse na presença do superintendente do Incra no Oeste do Pará, Mário Sérgio da Silva Costa(Foto Divulgação)

Andrei Gustavo Leite Viana de Castro assinou, na manhã desta segunda-feira (16), o termo de posse como chefe da Unidade Avançada Especial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Altamira (PA). O ato de assinatura ocorreu na sede do órgão em Santarém (PA) e foi acompanhado pelo superintendente da autarquia no Oeste do Pará, Mário Sérgio da Silva Costa.

Mário Costa assina termo de posse de Andrei Castro como chefe da UA Especial de Altamira

A portaria de nomeação de Andrei Gustavo Castro como chefe da Unidade Avançada Especial do Incra de Altamira (PA) foi publicada no dia 20 de março, no Diário Oficial da União (DOU). Ele substitui Alderley Cândido da Silva.

Andrei Castro assume amanhã (17) a gestão da UA Especial de Altamira, cuja área de jurisdição compreende mais nove municípios: Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Moz, Anapu, Pacajá, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará e Placas.

Castro, 40 anos de idade, tem formação em gestão pública (Unama), em nível de graduação, e pós-graduação (especialização) em sociedade, cidadania e políticas públicas pela Universidade Federal do Pará (UFPA). A última função pública que exerceu foi a de delegado federal do desenvolvimento agrário no Pará.

Anteriormente, Andrei Castro ocupou os cargos de superintendente federal de Agricultura do Estado do Pará (SFA/PA); secretário de Agricultura do Estado do Pará (Sagri/PA); e diretor-geral da Agência de Regulação e Controle do Estado do Pará (Arcon/PA).

Incra Oeste do Pará

