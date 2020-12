Incra irá investir R$ 6 milhões em moradias para atender agricultores no Pará

Foto: Governo Federal – O valor total do crédito habitacional para cada família será de R$ 34 mil, sendo liberado em duas parcelas de R$ 17 mil cada

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(Incra) do Pará, com sede em Marabá (PA), informou que irá investir cerca de R$ 6 milhões na modalidade Habitacional, para agricultores beneficiários de quatro assentamentos da região. Os documentos foram assinados na primeira semana de dezembro.

Com um investimento 2,3 milhões, o Incra atenderá famílias das áreas de reforma agrária Deus Te Ama, no município de Rondon do Pará; Estrela Dalva, em Marabá; Lourival Santana, em Eldorado dos Carajás; e Prata, em São João do Araguaia.

O Crédito Habitacional é uma modalidade voltada para a construção de moradias nos assentamentos. O valor total é de R$ 34 mil por família, sendo liberado em duas parcelas de R$ 17 mil cada, observado o cronograma de execução do projeto de construção. O recurso é disponibilizado através de cartão magnético gerado em nome do beneficiário.

Parte dos projetos foram elaborados em parceria com as prefeituras dos referidos municípios, por meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado junto ao Incra. A fiscalização das obras e atividades é realizada pela autarquia, na forma definida pelos normativos vigentes.

Próximas aplicações

Mais 112 contratos estão em andamento e devem ser assinados nos próximos dias, no valor de R$ 3,8 milhões, perfazendo um total de R$ 6,12 milhões investidos em garantia habitacional para os beneficiários do Sul do Pará. Desta vez, serão contempladas as famílias do assentamento Mamuí, em Itupiranga; e Cinzeiro e Pedro Laurindo da Silva, em Marabá.

Por Canal Rural/

21 de dezembro de 2020 às 08h18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...