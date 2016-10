Incra lança edital para assentar famílias no sul e sudeste do Pará

A Superintendência do Incra no Sul do Pará, sediada em Marabá, lançou, no último dia 24, o Edital 001/2016, que torna pública a realização de inscrições para candidatos a receber um lote em assentamentos sob a jurisdição da regional. O edital é baseado nos normativos legais em vigor relacionados à seleção de novos beneficiários para o Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

O interessado poderá escolher o município no qual deseja ser assentado. Caso a solicitação seja deferida, ele irá compor a lista daquela localidade.

Os municípios abrangidos são: Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Baião, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Breu Branco, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Cumarú do Norte, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Ourilândia do Norte, Pacajá, Palestina do Pará, Parauapebas, Pau D’Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Sapucaia, Tucumã, Tucuruí e Xinguara. A cada seis meses, serão promovidas inscrições itinerantes para facilitar o cadastro dos interessados.

O acesso ao edital por ser feito por meio do site do Incra, no endereço http://www.incra.gov.br/maraba, na sede do Incra em Marabá ou nas unidades avançadas do Instituto localizadas em Tucuruí, São Geraldo do Araguaia, Conceição do Araguaia e São Félix do Xingu.

