Incra no Oeste do Pará tem novo superintendente

(Foto:Reprodução)- Gustavo Hamoy deixa o cargo de superintendente do Incra no Oeste do Pará

O Diário Oficial da União (DOU) publicou, na edição desta sexta-feira (3) através da Portaria 129, de 2 de Abril de 2020 a exoneração a pedido de Eugênio Gustavo Guerreiro Hamoy do cargo em comissão de Superintendente Regional do Incra no Oeste do Pará.

Gustavo Hamoy tomou posse como superintendente regional do Incra em agosto de 2019.

Com a exoneração a pedido de Gustavo Hamoy, Almir de Vasconcelos Uchôa, que ocupa o encargo de superintendente substituto, passa a assumir as atribuições relativas à direção do Incra.

Almir de Vasconcelos Uchôa Segundo, natural de Altamira, 40 anos, tem formação em Medicina Veterinária e é servidor de carreira da Emater (PA), onde exercia a função de supervisor regional de Altamira. Atuou como chefe da Unidade Avançada Especial do Incra em Altamira (PA) de 19 setembro de 2019 até março de 2020, assistente técnico da autarquia, por meio da PORTARIA Nº 629 DE 1º DE Abril DE 2020, publicada nesta quinta-feira (2) de abril no Diário Oficial da União (DOU).

Por:ASCOM INCRA SANTARÉM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...