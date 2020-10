Independente empata na Série D e volta a pontuar; equipe continua na lanterna do torneio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com a igualdade, o Independente permanece na lanterna grupo A-1 (liderado por outro paraense, o Bragantino), mas agora tem quatro pontos. O time volta à campo na quarta-feira (21), contra o próprio Vilhenense. Dessa vez, o jogo será no Estádio Navegantão, em Tucuruí.

Após alcançar a primeira vitória na Série D, o Independente voltou a pontuar na competição. No início da noite deste domingo (18), o Galo Elétrico visitou o Vilhenense-RO, no Estádio Portal da Amazônia e arrancou um empate. Giovanni abriu o placar para o clube de Tucuruí. Gabriel empatou para os mandantes.

