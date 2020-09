Indígena de 21 anos é assassinado a tiros em bar de Jacareacanga

Emerson Glória Panhum da Silva, 21 anos, vítima. Foto: reprodução

Um jovem indígena de 21 anos, identificado como Emerson Glória Panhum da Silva, conhecido como ‘Nena’, foi assassinado a tiros por volta das 21h40 da noite desta segunda-feira (31), em um bar localizado próximo a uma praça no município de Jacareacanga.

De acordo com informações de pessoas que estavam no local, o assassino chegou bem próximo ao indígena no bar e começou a realizar vários disparos de arma de fogo contra ele. Pelo menos 3 tiros acertaram Emerson.

Ele ainda foi socorrido e levado ao hospital de Jacareacanga, mas não resistiu e foi a óbito ainda na noite de segunda-feira (31).

Diante disso, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde realizou-se os primeiros levantamentos com o intuito de identificar o autor dos disparos.

O acusado do crime foi identificado como Andre Augusto Vinhote Brabo, conhecido pelo apelido de “filho do amoroso”, foi preso nesta madrugada de terça-feira (01).

Ameaças

De acordo com informações, Emerson estaria ameaçando alguns indivíduos locais que supostamente integram a facção criminosa Comando Vermelho – CV, com a intenção de implantar em Jacareacanga uma facção conhecida como CCA de Altamira.

Na foto abaixo mostra Emerson na mesa do bar juntamente com outro amigo, cerca de 20 minutos antes do crime.

Foto tirada minutos antes do crime que ceifaria a vida de Arlesson. Foto: reprodução

Tentativa de homicídio

Emerson, segundo informações, teria sofrido no mês de Maio deste não, juntamente com o primo, identificado como Douglas Ribeiro Martins, conhecido como “Beto”, de 30 anos, uma tentativa de homicídio.

Na ocisão, Emerson estava com o primo em frente a sua residência quando dois homens, não identificados, chegaram em uma moto modelo Fan de cor vermelha e começaram a atirar contra os dois.

Douglas foi atingido, passou por cirurgia e, no momento atual, está em processo de recuperação.

