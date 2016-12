Indígenas denunciam má qualidade de serviços públicos em aldeias no PA

Lideranças indígenas de nove etnias denunciaram a má qualidade dos serviços públicos em aldeias da região nordeste do Pará durante uma reunião com representantes da Procuradoria da República, da Justiça Federal e da Fundação Nacional do Índio (Funai). A reunião ocorreu nesta sexta-feira (9) em Castanhal.

A principal denúncia dos indígenas é que os recursos financeiros destinados às aldeias estão sendo mal aplicados, principalmente na área da saúde. Segundo as denúncias, a falta de assistência médica nas aldeias estaria provocando o aumento da mortalidade entre os indígenas.

Representantes do Ministério Público Federal informaram durante a reunião que o órgão já entrou na Justiça com uma ação de danos morais coletivos em favor dos índios. A Funai marcou nova reunião com as lideranças para o próximo dia 20 e adiantou que está analisando as reivindicações dos indígenas.

As lideranças chegaram a interditar por três dias um trecho da BR-316 no município de Santa Maria do Pará para pedir providências. Durante a interdição, houve um princípio de tumulto com pessoas que tentaram furar o bloqueio.

