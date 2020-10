Indígenas destrói equipamentos de reportagem da TV Globo durante protesto na BR 163

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os indígenas bloqueiam trechos da rodovia BR-163 e BR 230 , desde último sábado dia 2 de Outubro, nesta segunda-feira (05) foram notificados pela justiça federal para desocupar a rodovia, as lideranças rasgaram o documento e ameaçam ficar na rodovia até que o governo encontre uma solução pacifica para resolver o impasse. No local cera de 150 (cento e cinquenta) indígenas, reivindicam direitos de explorarem suas terras; garimpo e extração da madeira como atividade principal.

