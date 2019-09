Indígenas e Garimpeiros atendem pedido de Ministro e liberam rodovia “BR163” após 5 dias de protesto

“Peço que todos nos ajudem, desobstruindo a rodovia, já que está garantida a reunião”,Onix Lorenzoni.



PRF no local do Bloqueio em Moraes Almeida (Foto:WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Categoria protestava contra ação do ICMBio e por legalização de garimpos.

Após confirmação de audiência em Brasília para próxima segunda-feira (16), rodovia é liberada provisoriamente.

O ministro Chefe da Casa Civil Onix Lorenzoni divulgou um vídeo direcionado ao Prefeito de Itaituba Walmir Climaco confirmando a realização de audiência a pedido do Governo de Estado Helder Barabalho para próxima segunda(16).

“Já conversei com vários ministros do governo e está acertada uma reunião para às 11h de segunda-feira com o governo do estado do Pará e representantes dessa paralisação. Estaremos reunidos aqui na casa civil para resolvermos a situação.”

Pedido do ministro: “Peço que todos nos ajudem, desobstruindo a rodovia, já que está garantida a reunião.”

Assista ao Vídeo;

Bloqueio

Após cinco dias de protesto, os manifestantes liderados por indígenas Munduruku desbloquearam o trecho da rodovia federal em Moraes Almeida e liberaram o tráfego para os veículos na tarde desta sexta-feira (13), após uma reunião, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal com reunião marcada em Brasília na próxima segunda-feira (16).

Conforme a PRF, o bloqueio era feito por indígenas e garimpeiros.

A situação se agravou , fila coma mais de 60 quilometros foi registrada nesta sexta-feira(13), pois esse é o período de escoamento da safra de grãos. A concessionária que administra a BR-163 estima que nessa época pelo menos 4 mil veículos circulem diariamente pela via para o transporte de grãos do Mato Grosso até os portos de Miritituba e Santarém no Pará.

Os manifestantes divulgaram nota que os indígenas permanecerão no acampamento próximo a rodovia com os garimpeiros, caso não se resolva em Brasília a rodovia voltará ser fechada,divulgaram.

