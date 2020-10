Indígenas ignoram liminar da Justiça e matem bloqueio de rodovias no Pará

(Foto: Reprodução) – Indígenas não acatam decisão da Justiça Federal, que determinou o desbloqueio das rodovias BR-163 (Santarém-Cuiabá) e 230 (Transamazônica), interditadas há 4 dias por indígenas, nas imediações do distrito de Campo Verde – Km 30, em Itaituba. A desobediência tem multa diária no valor de R$10mil, a PRF , foi intimada para desobstruir a rodovia.

Aproximadamente 150 Indígenas continuam bloqueando a BR-163, no entroncamento com a rodovia BR-230(Transamazônica) uma das mais movimentadas e mais importantes rodovias do país, por onde passa a produção de soja e milho vindo do Mato Grosso até os portos de Santarém e Miritituba em itiatuba.

Entenda a questão:

Os indígenas querem direito de trabalhar nas terras, com garimpo e extração de madeira , em faixas se manifestam contra a ferrogrão.

