Indígenas mantém protesto na BR-230 cobrando promessas da Norte Energia durante obras de Belo Monte no Pará

Manifestação chega ao 2º dia. Entre as reivindicações estão construção de casas, rede de saneamento e melhorias no atendimento médico nas aldeias. (Foto:Reprodução)

Indígenas interditam rodovia entre Uruará e Medicilândia, no Pará

O protesto de indígenas Arara e Xipaia continua nesta terça-feira (3) na quilômetro 130 da rodovia BR-230, a Transamazônica, entre os municípios de Uruará e Medicilândia, no sudoeste do estado. A manifestação iniciou na segunda-feira (2).

Os indígenas cobram o cumprimento de condicionantes que foram definidas durante a construção da usina de Belo Monte, entre elas, a construção de casas, rede de saneamento e melhorias no atendimento médico nas aldeias.

Nesta terça (3), ocorre em Altamira uma reunião entre representantes da Norte Energia, Casa de Governo, Fundação Nacional do Índio (Funai), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF informou que a reunião acabou por volta das 13h. Segundo nota, Dnit e Funai apresentaram documentos mostrando reivindicações que já haviam sido atendidas. Quanto ao IBAMA, nenhuma das demandas tinha relação direta com o órgão.

A Norte Energia, segundo a PRF, disse que vem dando continuidade às demandas anteriormente acertadas e que nada está parado, mas seguindo no ritmo que cada caso requer. A empresa alegou ainda não entender o porquê das reivindicações e da interdição na rodovia BR-230, em local que não afeta o empreendimento. A empresa disse ainda que se coloca à disposição das lideranças para maiores esclarecimentos.

A nota da PRF também informou que, por questões de segurança, nenhum representante se deslocaria até o local do protesto e que uma equipe da PRF foi enviada ao local para informar o resultado da reunião e tentar a liberação da via, ou liberações de emergência.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...