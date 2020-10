Indígenas Munduruku e Kayapó Bloqueiam Rodovia BR 163

Cerca de 150 indígenas Munduruku e Kayapó fecharam a BR-163 as 8h00mn desta sexta-feira (02) no distrito de Campo Verde município de Itaituba sentido trairão, próximo ao km 30, entroncamento com rodovia Transamazônica no Pará.

Segundo as lideranças indígenas que estão na frente desse protesto, enquanto suas reivindicações não forem atendidas, a BR-163 e parte da BR-230 permanecerá bloqueada por tempo indeterminado.

Os indígenas disseram em entrevista a uma equipe de tv local que são contra a instalação da ferrogrão e também disseram que não querem a presença de ONGs em suas terras.

Homens do exército foram impedidos de seguir viagem e tiveram que retornar mesmo depois de pedirem por favor por várias vezes.

Somente ambulâncias e pessoas a pé são permitidas passar.

