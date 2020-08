Indígenas protestam com a presença do Ministro do Meio Ambiente em Jacareacanga

O Ministro Ricardo Salles é recebido com protesto no município de Jacareacanga no Pará.

Imagens e vídeos começara a circular na tarde desta quarta-feira (05), e mostram o momento que indígenas protestam com a presença do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no Município de Jacareacanga.

Conforme as postagens o Ministro visitou , na manhã desta quarta-feira, 05, o município de Jacareacanga, sudoeste do Pará. Uma das ações do Ministro, foi sobrevoar várias áreas garimpeiras do Município.

Durante a visita de Salles, índios da etnia munduruku fecharam o aeroporto de Jacareacanga. Com faixas, os representantes Munduruku pediram a legalização da atividade garimpeira para o trabalho dos indígenas.

O ato dos indígenas acontece em protesto a ação de fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), nas últimas semanas, em garimpos do vale do rio Tapajós.

Segundo moradores, o aeroporto foi interditado, onde ninguém entrava e nem saía de Jacareacanga.

O protesto continua por tempo indeterminado.

Conforme divulgou o Portal de Santarém, agentes da Polícia Federal se encontram no local, neste momento, tentando negociar a liberação da pista do aeroporto junto aos indígenas.

