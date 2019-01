Indígenas protestam contra transferência da demarcação de terras indígenas

O grupo, com cerca de 50 pessoas, está desde às 16h de ontem no km 55 da rodovia BR-230, entre Altamira e Anapu

Cerca de 50 indígenas estão desde a tarde da última quinta-feira, 17, fazendo um protesto no km 55 da BR-230, entre os municípios de Altamira e Anapu, sudeste do Pará. O bloqueio é um protesto contra a troca de órgão resposável pela demarcação das terras indígenas equilombolas. Os indigenas querem que a função volte a ficar a cargo da Fundação do Índio (Funai) e não do Ministério da Agricultura, como foi determinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Ontem, quando o protesto se iniciou, por volta das 16h, os indígenas bloquearam um trecho da rodovia BR-230, a Transamazônica. A interdição permaneceu até às 20h, quando liberaram a pista, mesmo não saindo do local. Nessa sexta-feira, 18, às 7h, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atuam na região informaram que o grupo voltou a bloquear a pista. “Houve um acordo para que de 30 em 30 minutos a BR fosse liberada, até que houvesse um resultado em uma reunião que haveria às 9h de hoje” explicou a assessoria do órgão.

A maioria dos manifestantes são indígenas homens, mas algumas mulheres e crianças também estão no local. Eles utilizam pneus, mas sem incendiá-los.

A previsão é de que o protesto, que se mantém pacífico, se encerre em pouco tempo. “A princípio, houve um acordo na referida reunião e os índios estão aguardando a assinatura dos documentos para liberar o local do protesto” informou a PRF.

O órgão também explicou que eles não têm “competência legal para negociar os pleitos dos manifestantes”. “Nossa função lá é garantir a segurança dos usuários da rodovia e dos próprios manifestantes e, se possível, conseguir a liberação da via” disse a assessoria, pontuando que houve um pequeno congestionamento na área em virtude do bloqueio, mas “nada que crie muito problema, porque não é um trecho de tráfego intenso”.

Ascom PRF

