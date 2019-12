Indígenas, quilombolas e ribeirinhos protestam na PA-263 por indenizações da hidrelétrica de Tucuruí, no PA

Por G1 PA — Belém 02/12/2019 17h42 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com Ademar Silva, um dos integrantes da Apovo, entre as reivindicações estão pagamentos a expropriados; compensação aos atingidos pela jusante e pelo uso da areia da Praia Gaviões.

Atingidos pela hidrelétrica de Tucuruí, no PA, protestam na PA-263 — Foto: Reprodução / Blog Zé Dudu Entre as reivindicações estão pagamentos a expropriados; compensação aos atingidos pela jusante e pelo uso da areia da Praia Gaviões. O grupo faz parte da Associação das População Atingidas pelas Obras do Rio Tocantins (Apovo), reunindo indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que pedem indenizações e compensações pela construção da Hidrelétrica de Tucuruí. O G1 pediu posicionamento da Eletronorte, responsável pela hidrelétrica, e aguarda retorno.

