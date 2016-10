Indígenas vão realizar protesto e podem fechar a BR-163 em Itaúba

Na próxima quarta-feira (26-10), será realizada uma mobilização indígena em protesto contra uma portaria do Ministério da Saúde. A portaria revoga outra, de 2011, retirando competências do secretário de saúde indígena da SESAI, que trata de gestões financeiras. A nova portaria, segundo os indígenas, prejudica os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis), deixando toda a gestão concentrada em Brasília e retira poderes dos chefes indígenas. Os indígenas, de várias etnias, deverão barrar a saída de agentes de saúde das aldeias e podem bloquear a BR-163, nas proximidades de Itaúba. A manifestação já começou neste fim de semana, quando quatro profissionais da saúde ficaram reféns dos Índios da aldeia Kapot, em Peixoto de Azevedo. Caso a portaria não seja revogada, a saída dos profissionais será barrada por tempo indeterminado, segundo uma fonte do Nortão Online.

