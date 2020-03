Indígenas Xikrin protestam contra danos ambientais causados por mineradora em Ourilândia do Norte

(Foto:Reprodução) – Índios Xikrin protestam em Ourilândia do Norte

Manifestantes contam que também não estão recebendo os valores previstos em um TAC firmado com a Vale. Mineradora nega.

Indígenas da etnia Xikrin protestam nesta quinta-feira (19) e bloquearam a entrada do projeto de mineração Onça Puma, em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. Os manifestantes reclamam dos danos ambientais causados pela mineradora Vale, após a implantação do projeto.

Além disso, os indígenas denunciam que estariam sem receber da Vale valores acordado em um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu um valor que deverá ser pago aos indígenas como condição para o projeto continuar operando.

Segundo os indígenas, o dinheiro é necessário para o sustento da comunidade. Eles afirmam que não conseguem mias pescar por conta da poluição dos rios por metais pesados.

Em nota, a Vale informou que cumpre a ordem judicial relacionada ao projeto Onça Puma, depositando os valores regularmente.

Segundo a Vale, a aplicação desse recurso foi definida no TAC entre as associações indígenas e o Ministério Público Federal, com previsão de prestação de contas. De acordo com a Vale, isso não vem sendo cumprido pelos indígenas, razão pela qual a Justiça Federal suspendeu o acesso dos indígenas aos valores.

A defesa das associações indígenas informou que a prestação de contas vem sendo feita conforme estabelece o TAC.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...