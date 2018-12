Indignado, morador aponta esgoto a céu aberto em rua do bairro Nego do Bento em Novo Progresso

Homem relata que problema dura algum tempo e que já procurou vereador e a prefeitura.



O problema de esgoto a céu aberto na rua Francisco Fortes no bairro Nego do Bento esta generalizado. Segundo o morador, a situação já dura algum tempo. “Estou há meses reclamando, já fui no vereador que é dono do loteamento, mandou procurar a prefeitura e não fizeram nada para resolver. muitas vezes o lixo passa semanas sem coleta , o esgoto a céu aberto está na minha rua e estou esperando eles fazerem alguma coisa , notifiquem as pessoas para abrirem fossa,isso é uma vergonha”, diz.



Fonte:jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...