Índios ameaçam invadir posto da PRF para recuperar carro apreendido em MT

Pelo menos 20 policiais fazem a segurança do local — Foto: Waine Charrow/TVCA

A ameaça ao posto foi comunicada formalmente à Polícia Federal.

A Polícia Federal investiga uma suposta ameaça feita por índios ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, nesta quarta-feira (10). Houve reforço policial pra garantir a segurança do local.

Pelo menos 20 policiais fazem a segurança do posto de fiscalização da PRF. Eles vieram de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, depois de uma suposta ameaça feita por 4 índios da etnia Xavante, que estariam tentando recuperar um carro apreendido pelos policiais rodoviários. Eles teriam ameaçado atacar o posto.

O carro apreendido não pertence aos indígenas. Os policiais acreditam que o dono fechou negócio com os índios, mesmo com o veículo estando no pátio da PRF. A ameaça ao posto foi comunicada formalmente à Polícia Federal.

Um inquérito deve ser aberto pra investigar o caso. Os policiais se reuniram com um representante da Fundação Nacional do Índio (Funai), que se comprometeu a conversar com os índios envolvidos na ameaça.

A TV Centro América tentou, por telefone, contato com um líder da comunidade Xavante de Primavera do Leste, mas não foi atendida. Segundo a PRF, cerca seis mil índios moram nas aldeias que ficam entre Primavera e Barra do Garças.

