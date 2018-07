Índios continuam protesto na Transamazônica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O grupo exige o cumprimento de acordo para construção da usina de Belo Monte, entre elas, construção de casas, redes de esgoto e atendimento médico nas aldeias. Os índios também querem a saída do representante da Funai na região sudeste paraense. Ontem (3), o grupo se recusou a receber um documento com proposta de órgãos estaduais e manteve o protesto, que começou na última segunda-feira.

Grupo exige cumprimento de acordo no sudeste paraense (Foto: WhatsApp/Portal ORM) – Índios das etnias Arara e Xipaia continuam protesto no quilômetro 130 da rodovia BR-230, a Transamazônica, entre os municípios de Medicilância e Uruará, sudeste paraense, nesta quarta-feira (4). O protesto completa três dias hoje.

