Índios interditam trecho de atoleiros na Transamazônica, no sudeste do Pará

Condutores são orientados a desviar o trajeto pelo município de Tucuruí. Bloqueio começou na terça-feira (24).Indígenas dos sudeste do Pará interditam a rodovia BR-230, a Transamazônica, no km-250, nesta quarta-feira (25), próximo de Novo Repartimento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a região está intrafegável devido aos atoleiros na via. Condutores são orientados a desviar o trajeto pelo município de Tucuruí.

De acordo com a PRF, os indíos alegam que tratores de fazendeiros abriram as margens da rodovia para garantir a passagem dos carros interferindo na área de uma terra indígena no local. Bloqueio começou na terça-feira (24).

Ainda segunda a PRF, a Fundação Nacional do Índio (Funai) já foi informada e mandou uma equipe para a região. Os agentes da PRF e o do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aguardam o fim do bloqueio para garantir a recuperação da via e a retomada do tráfego.

Por G1 PA, Belém

