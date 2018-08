Índios invadem sede da prefeitura de São Félix do Xingu e expulsam servidores

Um grupo de aproximadamente 60 índios da etnia Kayapó invadiu a sede da prefeitura de São Félix do Xingu, no oeste paraense, na manhã desta terça-feira (31).Eles reivindicam pela reconstrução de uma estrada vicinal que dá acesso a aldeia onde moram.

De acordo com informações da Polícia Militar, o grupo chegou ao local e expulsou os servidores do prédio até que pudessem falar com um representante da prefeitura a quem expuseram a situação.

Um morador da cidade, que prefere não se identificar, informou o que viu durante o ocorrido.

“O que sei é que os índios kayapós ocuparam a prefeitura, mandaram os funcionários saírem deixando no prédio somente os secretários e chefes de setores e departamentos e foram atrás da prefeita”, disse.

Minutos após a conversa, os indígenas se retiraram do local. Não há informações se conseguiram falar com a prefeita.

Relatos apontam que os índios chegaram com flexas e facões para garantir que seriam recebidos.

A Polícia Militar acompanhou o caso e informou não proceder a informação difundida por aplicativo de mensagens dando conta de que o quartel da cidade chegou a ser invadido pelos indígenas.

O DOL tentou contato com a prefeitura de São Félix do Xingu, mas nossas ligações não foram atendidas.

