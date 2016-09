Índios liberam funcionários e prende maquinários que estava trabalhando na rodovia BR-163

(Indígenas fecharam rodovia -Bbr-163 em Novo Progresso em Julho de 2016 – Foto Arquivo Jornal Folha do Progresso) – O Jornal Folha do Progresso, recebeu a informação na da tarde desta Terça-feira (13), que índios da etnia Caiapo, fizeram funcionários da empresa PAVIENGE nas proximidades da Vila Isol distrito de Novo Progresso, de reféns, mas posteriormente a informação chegou que os funcionários foram liberados e somente as maquinas da empresa que estaria trabalhando na manutenção da BR-163 permanecem de poder dos indígenas.

Em contato com lideranças indígenas , eles ressaltaram que o motivo da apreensão dos maquinários é devido o não cumprimento por parte do Governo federal que prometeu melhorar as estradas e as pontes. Segundo os indígenas as péssimas condições que se encontra as estradas que levam até as aldeias, e a falta de comprometimento do governo com os indígena; sendo que as pontes estão caindo e as estradas está praticamente intransitável em diversos pontos; levou a prender as maquinas para chamar o governo para resolver o problema,disse. “ Nós prendemos o maquinário, porque o governo federal não cumpriu com sua promessa de arrumar nossas estradas, nós comunidade indígena queremos estradas sim, mas que seja arrumada com qualidade, queremos estradas boas”disse o cacique a nossa equipe de reportagem. Leia Também:Índios fazem funcionários da empresa “PAVIENGE” reféns no interior de Novo Progresso

O cacique disse ainda que os maquinários irão ficar preso por tempo indeterminado, haja visto que eles primeiro vão conversar com toda comunidade indígena e depois com o governo, no sentido de entrar num consenso para arrumar as estradas que leva até a reserva indígena. Foram aprendidos Caminhões Caçamba, equipamento de pavimentação , uma Pá carregadeira, trator e uma Retroescavadeira.

Aguardem mais informações.

